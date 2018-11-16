اليونيسف: مقتل حوالي 30 طفلا في شرق سوريا

وقال المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري، في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن "عمليات القتل التي تم الإبلاغ عنها تظهر أن الحرب على الأطفال في سوريا لم تنته بعد. فخلال ما يقرب من ثماني سنوات من الحرب، تم تجاهل المبدأ الأساسي لحماية الأطفال بشكل كامل، ولهذا الأمر عواقب وخيمة على الأطفال في كل أنحاء سوريا."

وتحققت الأمم المتحدة من مقتل 870 طفلا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وهو العدد الأعلى على الإطلاق خلال تلك الفترة من أي عام منذ بدء النزاع في عام 2011. وقالت اليونسف إن هذه هي الحالات التي تم التحقق منها فقط، ويحتمل أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير.

ودعت اليونيسف كل الأطراف المتحاربة إلى حماية جميع الأطفال، بغض النظر عن المنطقة التي يتواجدون فيها في سوريا، أو الجهة التي تسيطر عليها.