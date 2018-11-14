الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء الوضع في شمال غرب سوريا

وفي المؤتمر الصحفي اليومي قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أسفرت، وفق التقارير، عن العديد من الإصابات في صفوف المدنيين، فضلاً عن التشريد المؤقت.

وأضاف حق أن ذلك يتضمن تقارير عن القتال في ريف جنوب حلب، وكذلك تقارير عن قصف بالهاون في شمال حلب وشرق إدلب وشمالي محافظة حماة.

وقال فرحان حق إن ثلاثة ملايين امرأة وطفل ورجل في إدلب والمناطق المحيطة بها معرضون للخطر، في حال تصاعد القتال.

وتجدد الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة تفادي التصعيد الكامل للأعمال القتالية بأي ثمن، وشددت على أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى معاناة إنسانية على نطاق لم يشهده الصراع بعد.

وتواصل الأمم المتحدة حث جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وممارسة ضبط النفس.