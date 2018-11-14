الأمين العام يرحب بإعادة العراق الممتلكات الكويتية إلى الكويت

وأشاد غوتيريش، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، بالجهود التي يبذلها البلدان من أجل حل القضايا العالقة بينهما. ودعا إلى استمرار المشاركة البناءة بينهما لإغلاق ملف المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك المحفوظات الوطنية، عملا بـ قرار مجلس الأمن 2107 (2013).

كما أعاد الأمين العام تأكيده على أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة تماما بحل جميع القضايا المعلقة بين العراق والكويت.