 

غزة.. الأمين العام يدعو إلى ضبط النفس وملادينوف يبحث مع مصر والأطراف المعنية استعادة الهدوء

© UNICEF/UNI132737/El Baba
أرشيف: طفل يبلغ من العمر 12 عاما في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، ومن خلفه تظهر آثار الدمار الناجم عن غارة إسرائيلية. نوفمبر 2012.
13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
السلم والأمن

في ضوء التطورات الأخيرة في قطاع غزة، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ويتابع الأمين العام عن كثب آخر التطورات الأمنية في غزة، وفق ما جاء في بيان صحفي منسوب إلى المتحدث باسمه.

وأشار البيان إلى أن المنسق الخاص للأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف يعمل عن كثب مع مصر وجميع الأطراف المعنية لاستعادة الهدوء.

نيكولاي ملادينوف: الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع #مصر وجميع الجهات المعنية لضمان أن تتراجع #غزة عن حافة الهاوية. التصعيد في الـ 24 ساعة الماضية خطير للغاية ومتهور. يجب أن تتوقف الصواريخ، وأن يبدي الجميع ضبط النفس! يجب ألا يدخر أي جهد لعكس مسار تصاعد العنف.