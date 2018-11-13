غزة.. الأمين العام يدعو إلى ضبط النفس وملادينوف يبحث مع مصر والأطراف المعنية استعادة الهدوء

ويتابع الأمين العام عن كثب آخر التطورات الأمنية في غزة، وفق ما جاء في بيان صحفي منسوب إلى المتحدث باسمه.

وأشار البيان إلى أن المنسق الخاص للأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف يعمل عن كثب مع مصر وجميع الأطراف المعنية لاستعادة الهدوء.

#UN is working closely with #Egypt and all concerned to ensure that #Gaza steps back from the brink. The escalation in the past 24hrs is EXTREMELY dangerous and reckless. Rockets must STOP, restraint must be shown by all! No effort must be spared to reverse the spiral of violence — Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) November 12, 2018

نيكولاي ملادينوف: الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع #مصر وجميع الجهات المعنية لضمان أن تتراجع #غزة عن حافة الهاوية. التصعيد في الـ 24 ساعة الماضية خطير للغاية ومتهور. يجب أن تتوقف الصواريخ، وأن يبدي الجميع ضبط النفس! يجب ألا يدخر أي جهد لعكس مسار تصاعد العنف.