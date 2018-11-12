قلق أممي حيال استمرار الغارات الجوية والأعمال العدائية في دير الزور

فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام، تطرق إلى التطورات الأخيرة، في المؤتمر الصحفي اليومي بالمقر الدائم في نيويورك، قائلا:

"يوم أمس، وردت أنباء عن مقتل أربعة من النازحين داخليا في غارة جوية على مدينة هجين. يأتي هذا الهجوم في أعقاب تقارير عن ضربات جوية مكثفة على المناطق السكنية في المدينة، قتل فيها ما لا يقل عن عشرة مدنيين يوم الخميس الماضي."

وقال فرحان حق إن الأمم المتحدة تواصل دعوة جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.