آيسلندا.. لاجئة صومالية تلهم الشباب وتدافع عن حقوق الصوماليات من خلال اليوتيوب

كانت نجمو في الثالثة عشرة من عمرها عندما فرت من زواج مرتب في الصومال.

سافرت وحدها عبر الصحراء قبل أن تصل في النهاية إلى الساحل الليبي. عبرت نجمو البحر الأبيض المتوسط ​​إلى مالطا حيث أمضت ما يقرب من عامين. في طريقها إلى كندا هبطت في آيسلندا حيث تم القبض عليها بواسطة سلطات الهجرة.

استغرق الأمر نحو ثلاث سنوات للوصول إلى آيسلندا، حيث وفرت لها السلطات منزلا جديدا بصحبة عائلة آيسلندية. وعن تجربتها كلاجئة صومالية هناك تقول نجمو:

"أحيانا أنظر إليهم وأقول: نحن لسنا من نفس اللون، لسنا من نفس البلد ، ولا حتى نفس الدين، لكننا ما زلنا عائلة ونعتني ببعضنا البعض ونحب بعضنا البعض. وأنا أسأل نفسي، لماذا لا يكون العالم بالضبط كما نحن هنا في هذه العائلة؟"

UNHCR video نجمو، لاجئة صومالية في آيسلاندا تتناول الطعام مع العائلة الآيسلندية التي تستضيفها.

الآن وبعد إكمالها المرحلة الثانوية في آيسلندا، تستخدم نجمو وسائل التواصل الاجتماعي لإلهام الفتيات في جميع أنحاء العالم، وتحديدا الصوماليات.

"وسائل التواصل الاجتماعي قوية، ويمكنني عبرها نشر رسالتي في مكان في الصومال حتى الريف. يمكن لأي راع جمال أو أغنام أن يفتح موقعه على الفيسبوك ويتابعني ويحصل على بعض الأفكار ".وتضيف نجمو أنها تسعى من خلال مقاطع الفيديو التي تنتجها وتنشرها على موقع يوتيوب إلى إلهام الشباب بشكل خاص وتمكين النساء الصوماليات، "لأن المرأة الصومالية ليس لها الحق في الكلام والمجتمع ينظر إلى المرأة نظرة دنيا:

"أريد أن أظهر للمجتمع الصومالي أنهم مخطئون. أريد أن تتعلم النساء الصوماليات وأن يدرسن وأن يدافعن عن حقوقهن، حتى نتمكن من مساعدة الفتيات في الصومال. لكنني أقول إذا كان الجميع خائفين فسيبقون صامتين وسيستمر هذا الأمر. نحن بحاجة إلى بعض الناس للوقوف والتضحية والقول الحقيقة ".