الأمم المتحدة تدين بشدة الهجوم المميت في مقديشو

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ثقته في أن "هذا العنف لن يثني الصوماليين عن السعي إلى تحقيق مستقبل سلمي ومزدهر،" وفق ما جاء في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه. وكرر الأمين العام دعم وتضامن الأمم المتحدة مع الشعب الصومالي والحكومة الاتحادية في هذا المسعى.

وفي بيان منفصل، أدانت بعثة الأمم المتحدة في الصومال بعبارات لا لبس فيها هذا العمل الإرهابي. وقالت إن "هذه الأعمال الإرهابية البغيضة لن تقوض بأي شكل إصرار الشعب الصومالي على مواصلة بناء الدولة والانتعاش الاقتصادي والأمن الأولويات".

ووفقا للتقارير الأولية، تم تفجير ثلاث عبوات ناسفة بالقرب من فندق صحفي بالعاصمة بعد ظهر الجمعة. تلا ذلك تفجير سيارات مفخخة ثم هجوم شنه مسلحون. وأفادت الأنباء بأن حركة الشباب أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.