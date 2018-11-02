مالي.. مراسم تذكارية لثلاثة من حفظة السلام

وكان اثنان من أولئك الجنود وهما من بوركينا فاسو قد لقيا حتفهما خلال هجوم استهدف معسكرا للبعثة في منطقة تمبكتو في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما توفي الثالث وهو من غينيا نتيجة المرض في كيدال.

أسفر ذلك الهجوم عن إصابة عدد آخر من قوات حفظ السلام، أيضا من بوركينا فاسو؛ وفي نفس التاريخ أصيب جنود آخرون من توغو في هجوم استهدف البعثة حفظ السلام في منطقة موبتي.

وتم في مراسيم التكريم وضع أعلام الأمم المتحدة على نعوش الجنود الثلاثة في قاعدة العمليات في العاصمة المالية باماكو، قبل أن يتم نقلها جوا إلى بوركينا فاسو وغينيا.

وخلال المراسيم، وقف الحضور دقيقة صمت حدادا، وأشاد قائد القوة الفريق دينيس غيلينسبور بالجنود الثلاثة الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة وقدموا التضحية الكبرى في خدمة السلام.

وقال "إنه يوم حزن عظيم، ولكن بصفتي قائد قوة بعثة الأمم المتحدة، أشكر جنود حفظ السلام الذين سقطوا على تفانيهم وقوتهم التي تذكرنا بمهمتنا في حماية سكان مالي."

كما بعث قائد البعثة بتعازيه إلى أسر الجنود، ووضع أكاليل الزهور على نعوش أصحاب الخوذات الزرقاء ومنحهم ميداليات الأمم المتحدة. كما أشاد ببسالة حفظة السلام الذين جرحوا أثناء الهجوم وتمنى لهم الشفاء العاجل.

وتمثل مالي أخطر مكان في العالم بالنسبة لحفظة السلام، حيث شهدت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي أعلى عدد من الضحايا في العام الماضي، حيث قُتل 21 من حفظة السلام وسبعة مدنيين.