بأغلبية ساحقة.. الجمعية العامة تجدد دعوتها إلى الولايات المتحدة برفع الحظر عن كوبا

وقبل التصويت، قال برونو رودريغيز بارييا وزير خارجية كوبا أمام الجمعية العامة إن "الحصار انتهاك صارخ وواسع ومنظم لحقوق الإنسان للنساء والرجال الكوبيين". وأضاف أن "الحصار كان ولا يزال عبئا أساسيا أمام تطلعات ورفاه وازدهار عدة أجيال،" مشيرا إلى أن "هذه السياسات لها أيضا تأثير ضار على الكوبيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة."

UN Photo/Evan Schneider وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز بارييا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف بارييا أن "الحصار يعتبر كذلك قمعيا بالنسبة لمواطني الولايات المتحدة، الذين باتت حريتهم في السفر إلى كوبا محدودة بشكل تعسفي وغير عادل، وأن كوبا هي المكان الوحيد في العالم الذي لا يسمح لهم بالسفر إليه".

وفي كلمتها أمام الجمعية العامة، قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي إن "أولئك الذين يؤيدون هذا القرار كل عام يخطئون،" مشيرة إلى أن سبب الحظر "هو حرمان كوبا وإنكارها للحرية وحقوق الإنسان الأساسية للشعب الكوبي،" مضيفة أن "الولايات المتحدة ستواصل الوقوف مع الشعب الكوبي حتى يتم استعادة حقوقهم وحرياتهم".

UN Photo/Evan Schneider نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.

وأشارت هايلي إلى أن الأمم المتحدة "لا تملك القدرة أو السلطة لإنهاء الحظر الأمريكي على كوبا،" لكنها شددت على أن الدول الأعضاء لديها "القدرة الفريدة على إرسال رسالة أخلاقية إلى الديكتاتورية الكوبية."