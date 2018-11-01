الأمم المتحدة: المجاعة في اليمن قد تكون أسوأ كارثة يصنعھا الإنسان في التاريخ الحديث

وأشار بيان منسوب للدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، إلى أن نقص الغذاء والنزوح وسوء التغذية وتفشي الأمراض وتآكل الرعاية الصحية أثر بشكل كبير على صحة 1.1 مليون امرأة حامل ومرضعة يعانين من حالات سوء التغذية في الوقت الراهن.

وأضاف البيان أن ذلك يتسبب في العديد من الولادات لأطفال خدج أو منخفضي الوزن وحالات من الإصابة بالنزيف الحاد وعمليات ولادة متعثرة تهدد حياة الأمهات بشكل كبير.

وذكر بيان الدكتور شبانة أن ما يقرب من نصف المرافق الصحية لم تعد تعمل في اليمن، بما في ذلك تلك التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية التي من المفترض أن تقوم بتشخيص حالات هؤلاء النساء وعلاجهن.

وشدد البيان على أنه ومع العمل بتمويل محدود، قد يتوقف الدعم الذي يقدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان لنحو 184 مرافق صحي يقدم خدمات الصحة الإنجابية.

وكان مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد حذر في أكتوبر الماضي من خطر حدوث مجاعة كبرى وشيكة في اليمن، لم يشهد مثيلها من قبل أي مهني يعمل في المجال الإنساني.

ويتم إعلان حدوث مجاعة في مكان ما عند الوصول إلى درجات معينة من انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومعدلات الوفيات. والمعايير الثلاثة للمجاعة هي: أن تواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس شحا شديدا في الغذاء، وأن يعاني أكثر من 30% من الأطفال تحت سن الخامسة من سوء التغذية الشديد، وأن يموت شخصان على الأقل من بين كل عشرة آلاف يوميا.