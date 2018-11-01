 

الأمم المتحدة: المجاعة في اليمن قد تكون أسوأ كارثة يصنعھا الإنسان في التاريخ الحديث

UN OCHA/GILES CLARKE
الطفل صالح البالغ من العمر 4 أشهر مع أمه نورا داخل مستشفى الحديدة الرئيسي. ما يقارب من نصف مليون طفل ومليوني أم في اليمن مهددون بالموت بسبب النقص الحاد في التغذية بسبب الصراع الدائر هناك.
1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
حقوق الإنسان

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن المجاعة التي تلوح في أفق اليمن قد تكون الأسوأ في تاريخ العالم الحديث، حيث قد تعرض حياة ما يقدر بنحو مليونين من النساء الحوامل والمرضعات اللواتي يعانين من سوء التغذية لخطر الموت .

وأشار بيان منسوب للدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، إلى أن نقص الغذاء والنزوح وسوء التغذية وتفشي الأمراض وتآكل الرعاية الصحية أثر بشكل كبير على صحة 1.1 مليون امرأة حامل ومرضعة يعانين من حالات سوء التغذية في الوقت الراهن.

وأضاف البيان أن ذلك يتسبب في العديد من الولادات لأطفال خدج أو منخفضي الوزن وحالات من الإصابة بالنزيف الحاد وعمليات ولادة متعثرة تهدد حياة الأمهات بشكل كبير.

وذكر بيان الدكتور شبانة أن ما يقرب من نصف المرافق الصحية لم تعد تعمل في اليمن، بما في ذلك تلك التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية التي من المفترض أن تقوم بتشخيص حالات هؤلاء النساء وعلاجهن.

وشدد البيان على أنه ومع العمل بتمويل محدود، قد يتوقف الدعم الذي يقدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان لنحو 184 مرافق صحي يقدم خدمات الصحة الإنجابية.

وكان مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد حذر في أكتوبر الماضي من خطر حدوث مجاعة كبرى وشيكة في اليمن، لم يشهد مثيلها من قبل أي مهني يعمل في المجال الإنساني.

ويتم إعلان حدوث مجاعة في مكان ما عند الوصول إلى درجات معينة من انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومعدلات الوفيات. والمعايير الثلاثة للمجاعة هي: أن تواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس شحا شديدا في الغذاء، وأن يعاني أكثر من 30% من الأطفال تحت سن الخامسة من سوء التغذية الشديد، وأن يموت شخصان على الأقل من بين كل عشرة آلاف يوميا.