صندوق الأمم المتحدة للسكان يبحث مع الإعلاميين رسالة إعلامية عصرية لقضايا السكان والتنمية في مصر

تنصب محاور تلك الدورات على رفع وعي الإعلاميين بقضايا السكان والتنمية المتمثلة في الزواج المبكر وختان الإناث والعنف ضد المرأة ووفيات الأمهات أثناء الحمل.

وتستهدف تلك الدورات صياغة رسالة إعلامية عصرية لقضايا السكان والتنمية.

ويتم اختيار أفضل خمس أفكار من كل ورشة تدريبية لإلحاق أصحابها بتدريب متقدم، بالإضافة إلى دعم أفكار مشروعاتهم المميزة من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ وذلك للخروج بأعمال قيمة تخدم قضايا التنمية السكانية، بمشروعات تركز على واقع البيئة المحلية للمتقدمين.

وفي هذا لإطار، نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل بعنوان (إعلام من أجل التنمية) للإعلاميين بمحافظات الصعيد يرصد تفاصيلها مراسل أخبار الأمم المتحدة بمصر خالد عبد الوهاب:

"إعلام من أجل التنمية" كان عنوان ورشة العمل التي نظمها الصندوق بمدينة الأقصر جنوب مصر، واستهدفت الإعلاميين بمحافظات جنوب الصعيد، الأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد وسوهاج وقنا، لتدريب معدّي البرامج الإذاعية والتليفزيونية ومراسلي القنوات المسموعة والمرئية.

الأستاذة صفاء عبد الحميد المديرة التنفيذية للتدريب بصندوق الأمم المتحدة للسكان تقول إن ورشة العمل تهتم بقضايا المرأة والسكان، وتضيف:

ويعد تدريب "إعلام من أجل التنمية" التدريب الثالث في سلسلة الدورات التدريبية التي ينفذها صندوق الأمم المتحدة للسكان للإعلاميين بدأها بالقاهرة والمنيا والآن بمحافظة الأقصر.

وحول الهدف ومحتوي التدريب تقول الإعلامية لينا الغضبان المحاضرة بالجامعة الأمريكية والمدربة بصندوق الأمم المتحدة للسكان:

هذا وشارك في ورشة "إعلام من أجل التنمية" إعلاميون يمثلون وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، التقينا باثنين منهم:

جاءت ورشة العمل التي نفذها الصندوق للإعلاميين بصعيد مصر من أجل فهم دقيق وجديد وغير تقليدي للرسالة الإعلامية التي تخدم قضايا السكان والتنمية.

من محافظة الأقصر جنوب مصر، خالد عبد الوهاب لأخبار الأمم المتحدة.