الأردنية لمى أبو دهب تفوز بفضية جائزة الأونكتاد لسيدات الأعمال

ونالت الأوغندية باربرا أوفونو بايوندو الجائزة البرونزية لأعمالها في توفير التعليم الشامل للأطفال، وخاصة الفتيات وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتحكي سيدة الأعمال الأردنية لمى أبو دهب قصة إلهامها بفكرة تأسيس الأكاديمية الدولية للروبوتات، إذ تعطل المصعد الكهربي في الطابق الثلاثين لناطحة سحاب في مدينة دبي، فظلت عالقة داخله هي وزوجها وأطفالها الأربعة.

وفور وصول طاقم الصيانة دار نقاش مثير بين أطفالها وأفراد الطاقم: ابنتها سلمى (11 عاما) قالت إن هناك مشكلة في مستشعر المصعد، ليوافقها نذير (12 عاما) ويشير لمقبض الباب المضيء. وقد نبهتها المحنة الحرجة داخل المصعد إلى الحاجة الماسة للتعليم التقني لأطفالها ولغيرهم في بلدها الأردن وفي المنطقة عموما.

تقول أبو دهب إنه منذ تلك اللحظة "جعلنا مهمتنا هي توفير فرصة لجميع الأطفال ليكونوا قادرين على التعرف على التكنولوجيا والروبوتات" وتقول "أصبحت الأكاديمية الدولية لألعاب الروبوت طفلنا الجديد."

Lama Sha’sha Abu Dahab of #Jordan, winner of the #Empretec Women in Business: Silver Award.



Awarded for her perseverance and focus on robotics and digital education for children, especially girls. https://t.co/cluBtKaa4M pic.twitter.com/5o7qJuhMLo — UNCTAD (@UNCTAD) October 25, 2018

وتقول الأونكتاد إن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والروبوتات، وتكنولوجيا النانو وغير ذلك من الابتكارات التقنية سيؤدي، على مدى السنوات الخمس المقبلة، إلى حدوث اضطراب واسع النطاق ليس فقط في الأعمال التجارية، ولكن أيضا في أسواق العمل والوظائف.

وكان مؤتمر (الأونكتاد) قد أطلق سلسة جوائز "إمبريتيك لسيدات الأعمال" للمرة الأولى عام 2008 بهدف زيادة الوعي بالفجوة الاقتصادية بين الجنسين، ولدعم روح المبادرة النسائية في كافة المجالات.

هذا العام تلقت لجنة الجائزة أكثر من 50 ترشيحا من 20 دولة، ووقع الاختيار على المرشحات النهائيات من قبل لجنة من الخبراء والخبيرات في ريادة الأعمال على أساس ثلاثة معايير هي: الابتكار وروح القيادة والتأثير في المجتمع. وتُقدَم الفائزات بالجوائز التي يعلنها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى المنتدى العالمي للاستثمار في جنيف، سويسرا.