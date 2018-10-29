الأمين العام يعرب عن حزنه لتحطم طائرة إندونيسية كان على متنها نحو 190 شخصا

وقدم الأمين العام في بيان منسوب للمتحدث باسمه تعازيه القلبية الحارة للأسر المنكوبة، معربا عن أمله في أن يجد المتأثرون من هذه المأساة قوة وعزاء في ساعة الحزن هذه. وأعلن غوتيريش تضامنه مع حكومة وشعب إندونيسيا.

وأفادت الأنباء بأن الطائرة كانت تقل 189 شخصا، من جاكرتا إلى مدينة بانغكال عندما سقطت في بحر جافا يوم الاثنين. وذكرت التقارير أن آخر اتصال مع الطائرة من طراز بوينغ والتابعة لشركة (ليون آير) كان بعد 15 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا.