 

أعضاء مجلس الأمن يدينون الاعتداء على معبد يهودي في الولايات المتحدة

UN Photo/Manuel Elias
أعضاء مجلس الأمن الدولي يقفون دقيقة صمت، حدادا على ضحايا إطلاق الرصاص في معبد يهودي في مدينة بيتسبرغ الأميركية.
29 تشرين الأول/أكتوبر 2018
حقوق الإنسان

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي الهجوم الذي وقع في معبد يهودي في مدينة بيتسبرغ الأميركية يوم السبت، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وفي مستهل الجلسة التي ناقش فيها المجلس الوضع في سوريا، قال سفير بوليفيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إن "هذا العمل المتسم بالكراهية أدى إلى مقتل 11 مدنيا، استهدفوا في مكان ممارسة عباداتهم.

"يقدم أعضاء مجلس الأمن الدولي تعازيهم الحارة لأسر وأحباء القتلى، ويعربون عن تعاطفهم مع شعب الولايات المتحدة وحكومتها."

وطلب رئيس المجلس من الحاضرين الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أدان الهجوم وقال إنه تذكرة أليمة باستمرار معاداة السامية.

ودعا إلى تشكيل جبهة موحدة للتصدي لقوى معاداة السامية وكراهية الإسلام وغير ذلك من أشكال الكراهية والتعصب والتمييز ومعاداة الأجانب، والتي تكتسب قوة في كثير من أجزاء العالم.

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الأمم المتحدة تدين إطلاق الرصاص في معبد يهودي في الولايات المتحدة

27 تشرين الأول/أكتوبر 2018
شؤون الأمم المتحدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته وإدانته لإطلاق الرصاص في معبد يهودي في مدينة بيتسبرغ الأميركية اليوم السبت، وقدم تعازيه الحارة لأسر الضحايا.

 