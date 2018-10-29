وفي مستهل الجلسة التي ناقش فيها المجلس الوضع في سوريا، قال سفير بوليفيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إن "هذا العمل المتسم بالكراهية أدى إلى مقتل 11 مدنيا، استهدفوا في مكان ممارسة عباداتهم.

"يقدم أعضاء مجلس الأمن الدولي تعازيهم الحارة لأسر وأحباء القتلى، ويعربون عن تعاطفهم مع شعب الولايات المتحدة وحكومتها."

أعضاء مجلس الأمن يدينون الاعتداء على معبد يهودي في الولايات المتحدة.https://t.co/5Ycx0Axy1z pic.twitter.com/2NXz4IUB6k — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) October 29, 2018

وطلب رئيس المجلس من الحاضرين الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أدان الهجوم وقال إنه تذكرة أليمة باستمرار معاداة السامية.

ودعا إلى تشكيل جبهة موحدة للتصدي لقوى معاداة السامية وكراهية الإسلام وغير ذلك من أشكال الكراهية والتعصب والتمييز ومعاداة الأجانب، والتي تكتسب قوة في كثير من أجزاء العالم.