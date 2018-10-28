الأمين العام يدعو الأطراف في سريلانكا إلى ضبط النفس

وقد علق رئيس سريلانكا يوم السبت جلسات البرلمان الوطني لمدة أسبوعين، لمحاولة حشد الدعم لقرار أصدره الجمعة بإقالة رئيس الوزراء بعد أشهر من الخلافات وفق التقارير الإعلامية.

وجاء إطلاق النار يوم الأحد وسط اندلاع مظاهرات أدى بعضها لمنع أحد الوزراء المقالين من دخول مكتبه.

وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة في سريلانكا إلى احترام القيم الديمقراطية والعملية الدستورية وبنود الدستور وتعزيز سيادة القانون وضمان سلامة وأمن جميع المواطنين.

وحث الأمين العام كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس ومعالجة الوضع بشكل سلمي.