الأمم المتحدة تدين إطلاق الرصاص في معبد يهودي في الولايات المتحدة

وأدى الهجوم إلى مقتل أكثر من عشرة أشخاص وإصابة ستة بجراح وفق التقارير. وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن إطلاق النار في بيتسبرغ يعد تذكرة أليمة باستمرار معاداة السامية.

وأضاف أن اليهود في مختلف أنحاء العالم ما زالوا يتعرضون للهجمات بسبب هوياتهم. وذكر البيان أن معاداة السامية تقوض القيم الديمقراطية والسلام، ويجب ألا يكون لها مكان في القرن الحادي والعشرين.

ودعا أمين عام الأمم المتحدة إلى تشكيل جبهة موحدة، تجمع بين السلطات على كل المستويات، والمجتمع المدني، والقادة الدينيين وقادة المجتمع وعامة الناس، للتصدي لقوى معاداة السامية وكراهية الإسلام وغير ذلك من أشكال الكراهية والتعصب والتمييز ومعاداة الأجانب، والتي تكتسب قوة في كثير من أجزاء العالم.