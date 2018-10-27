الأمين العام يدين اعتداءات أدت إلى مقتل وإصابة حفظة سلام في مالي

وتشير التقارير إلى أن الهجوم ضد المعسكر في بير أسفر عن مقتل جنديين من حفظة السلام من قوات بوركينا فاسو، وإصابة 11 آخرين بجراح، وأدى الهجوم في كونا إلى جرح أربعة من حفظة السلام من توغو في الهجوم.

وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، قدم الأمين العام تعازيه الحارة لأسر الضحايا وحكومة بوركينا فاسو. وأعرب عن تضامنه مع حكومة توغو. وتمنى الشفاء العاجل لحفظة السلام المصابين.

وأشار الأمين العام إلى أن الهجمات التي تستهدف حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة قد تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، مشددا على ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة.

وجدد غوتيريش التأكيد على تضامن الأمم المتحدة مع حكومة وشعب مالي، وعزمها على دعم جهودهم على مسار نشر الاستقرار.