تعاون بين يونيسف مصر ووزارة الشباب لتهيئة الشباب لسوق العمل

كما يبلغ عدد النشء (الذين تتراوح أعمارهم بين عشر وتسع عشرة سنة) حوالي ثمانية عشر مليون، أي ما يمثل 19 في المائة من مجموع السكان.

وأصبحت تهيئة الفرص الاجتماعية والاقتصادية لدعم انتقال صحي لهم إلى مرحلة البلوغ، فضلا عن تعزيز مهارات العمل لإعدادهم لسوق العمل، أولوية قصوى.

ومن هذا المنطلق جاءت فكرة مشروع (مشواري).

في هذا التقرير يلقي الزميل خالد عبد الوهاب مراسل أخبار الأمم المتحدة في مصر الضوء على المشروع وتجارب الشباب من خلاله:

UNICEF/Egypt صورة جماعية تضم وزير الشباب والرياضة المصري مع طاقم يونيسف مصر في مشروع مشواري

يدخل مشروع (مشواري) مرحلته الثالثة ليتم تطبيقه في أربع محافظات في صعيد مصر هي: أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان من أجل تزويد النشء والشباب بفرص متواصلة لبناء القدرات والتوجيه المهني وإعدادهم لسوق العمل.

السيد برونو مايس ممثل اليونيسف في مصر أشار إلى أن مشروع مشواري يجسد الشراكة بين اليونيسف ووزارة الشباب المصرية لتمكين النشء والشباب، من الفتيان والفتيات على حد سواء على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وتأسيس جيل من البالغين وتقديمهم لسوق العمل.

Khaled Abdel Wahab/UN News الشابة نجلاء تعرض تجربتها في مشروع مشواري الذي ينظم بالتعاون بين يونيسف مصر ووزارة الشباب والرياضة

وتحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن شراكة طويلة الأمد مع اليونيسف، تركز على تنمية المهارات من خلال البرنامج القومي "مشواري" في إحدى عشرة محافظة من خلال مراكز الشباب التابعة للوزارة، وبالتعاون مع القطاع الخاص، وصل البرنامج لحوالي اثنين وسبعين ألف شاب وفتاة في المناطق الأكثر احتياجا على مدار السنوات الخمس الماضية.

Khaled Abdel Wahab/UN News ممثل وزارة الشباب للادارة المركزية للشباب يتحدث عن تجارب الشباب في مشروع مشواري

يجسد مشروع (مشواري) التعاون بين يونيسف مصر ووزارة الشباب والرياضة لإعداد الشباب من خلال تنمية مهاراتهم الحياتية وتأهيل الجيل القادم منهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل والذي يعد هدفا مهما من أهداف التنمية المستدامة

خالد عبد الوهاب لإذاعة الأمم المتحدة