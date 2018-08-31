تعيين وزيرة دفاع هولندية سابقة رئيسة لبعثة الأمم المتحدة في العراق

تتمتع هانيس بلاستشاريت بخبرة سياسية ودبلوماسية تمتد لعشرين عاما، في مناصب حكومية وبرلمانية رفيعة المستوى.

وقد كانت أول امرأة تتولى منصب وزيرة الدفاع في هولندا بين عامي 2012 و2017. وفي منصبها أشرفت على الدور الهولندي في العمليات العسكرية في مالي وأفغانستان والعراق، بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وشركاء الأمم المتحدة.