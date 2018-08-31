تحذير من انهيار كارثي للخدمات في غزة مع نفاد الوقود الطارئ

هذا بحسب فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام، الذي أطلع الصحفيين بالمقر الدائم على الوضع في غزة قائلا، ”كما قلنا من قبل، فإن أزمة الطاقة الحالية لها تأثير مدمر على الوضع الإنساني الصعب أصلا.“

وأضاف حق أن منسق الشؤون الإنسانية جيمي ماكغولدريك كتب اليوم إلى مجتمع المانحين قائلا إن برنامج الوقود الطارئ المدعوم من الأمم المتحدة قد نفدت موارده. ويعمل هذا البرنامج على توفير الوقود المنقذ للحياة لتشغيل مولدات الطوارئ الاحتياطية في المراكز الصحية الحيوية ومرافق المياه والصرف الصحي.

ونقلا عن ماكغولدريك قال حق: ”إذا لم يتم تلقي أموال جديدة على الفور، فسوف نواجه انهيارا كارثيا في تقديم الخدمات، حيث سيتم إيقاف الخدمات المقدمة في المستشفيات والعيادات، فضلا عن مرافق معالجة مياه الصرف الصحي والمياه والصحة العامة.“

