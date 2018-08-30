المبعوث الدولي لليمن يلتقي المجلس الانتقالي الجنوبي للتشاور حول استئناف العملية السياسية

30 آب/أغسطس 2018
عقد مارتن غريفيثس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اجتماعا تشاوريا مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وعدد من قيادات المجلس في العاصمة الأردنية عمان في 29 آب /أغسطس .
وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص إن اللقاء استعرض الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص في التشاور مع كافة الأطراف السياسية اليمنية، والدور الذي يمكن أن يلعبه الجنوبيون في العملية السياسية.
وأشاد المبعوث بالدور الإيجابي الذي يمكن للمجلس الانتقالي القيام به في إيجاد حلول سياسية متفق عليها.
و أكد عيدروس دعم المجلس الانتقالي لجهود المبعوث الخاص، واستعداد المجلس للمشاركة بإيجابية في العملية السياسية.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار اللقاءات مع المجلس الانتقالي على كافة المستويات.