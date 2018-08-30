قلق بشأن تزايد معدل تفشي العدوى بالكوليرا في اليمن

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تفشي وباء الكوليرا هو الأخطر في التاريخ.

وبين بداية العام ومنتصف أغسطس/آب تم الإبلاغ عن 120 ألف حالة إصابة محتملة. وعلى الرغم من أن هذا العدد أقل مما سجل خلال نفس الفترة العام الماضي، إلا أن زيادة معدل انتشار العدوى خلال الأسابيع الأخيرة، تثير القلق بشأن احتمال حدوث موجة ثالثة من وباء الكوليرا.

ويعمل الشركاء في المجال الإنساني لتجنب انتشار المرض على نطاق واسع، وقد قاموا خلال الشهر الحالي بتحصين نحو 400 ألف شخص ضد الكوليرا في مناطق بمحافظتي الحديدة وإب.

وجاء ذلك بعد حملة تحصين أخرى في عدن في مايو/أيار تم خلالها تلقيح ما يقرب من 275 ألف شخص من الإصابة بالكوليرا.

وعلى موقع تويتر قالت منظمة الـيونيسف في اليمن إنها "دعمت حملة رش في مديرية المراوعة في الحديدة لحماية ما يقرب من 180 ألف شخص من مرض الكوليرا، بمنع عودة تفشي الوباء."