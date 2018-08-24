بعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى تدين مقتل أحد أفرادها

وبحسب بيان صدر عن البعثة، أطلق مسلحون من جماعة الأنتي-بالاكا مساء الخميس 23 آب / أغسطس النار على قافلة تابعة للأمم المتحدة في قرية بافيكا في وسط البلاد، بينما كانوا يقومون بتأمين شاحنة تابعة لأحد المتعاقدين مع البعثة. وبعد ذلك، أرسلت البعثة أفرادا من حفظة السلام لتعزيز أمن القافلة، إلّا أنهم وجدوا أنفسهم محاصرين في كمين نصبته جماعة الأنتي-بالاكا في الطريق. وفي تبادل لإطلاق النار، قتل أحد حفظة السلام من الوحدة البوروندية.

وقد شجبت البعثة ”بأشد العبارات“ هذا الهجوم الشنيع ضد حفظة السلام، الذين لا يوجد لهم أي أهداف أخرى في البلاد سوى حماية السكان المدنيين. كما دعت البعثة إلى تقديم المذنبين إلى العدالة.



وتقدمت البعثة بخالص تعازيها لأسرة الضحية وحكومة وشعب بوروندي، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لضمان القبض على مرتكبي هذا الهجوم وتقديمهم إلى العدالة.



يذكر أن جماعة "السيليكا السابقة"، وغالبيتها من المسلمين، كانت تحالفا من الأحزاب السياسية وقوات المتمردين المعارضين للرئيس فرانسوا بوزيزيه الذي أجبر على ترك الحكم عام 2013.

وقد تشكلت جماعة "أنتي بالاكا" لمواجهة السيليكا بعد وقوع انتهاكات بأنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى التي يشكل المسيحيون غالبية عدد سكانها.

