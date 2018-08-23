الأمين العام يطلب من الدول الأعضاء تعزيز دعمها لجهود حفظ السلام

والإعلان هو جزء من مبادرة الأمين العام المعروفة باسم "العمل من أجل حفظ السلام" التي تهدف إلى تجديد الدعم السياسي لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

ويحدد الإعلان التعهدات الحيوية لنجاح تلك العمليات، مثل تعزيز أثرها السياسي والحماية التي توفرها.

وقال ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمين العام إن باكستان هي الدولة الأولى التي توقع الإعلان، في نفس يوم صدوره، تلتها المملكة المتحدة أثناء اجتماع الأمين العام مع وزير الخارجية البريطاني. كما أكدت أوكرانيا اليوم أنها ستعتمد الإعلان.

وطلب الأمين العام من الدول الأعضاء اعتماد الإعلان بحلول الرابع عشر من سبتمبر/أيلول قبل الفعالية التي سيحضرها رؤساء الدول والحكومات حول "العمل من أجل حفظ السلام" والمقررة في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.