مخاوف من تفشي وباء الكوليرا مرة أخرى في اليمن

ومنذ أبريل/نيسان 2017 أبلغ عن أكثر من 1.1 مليون حالة إصابة مشتبه فيها بالكوليرا وأكثر من 2300 وفاة مرتبطة بالمرض.

وقال المتحدث باسم الأمين العام إن استجابة الشركاء في مجال العمل الإنساني تهدف إلى تجنب تفشي الوباء على نطاق واسع. وقد تم تحصين أكثر من 385 ألف شخص ضد الكوليرا في مقاطعات في محافظتي الحديدة وإب.

وتشعر الأمم المتحدة بالقلق إزاء الأضرار اللاحقة بالبنية التحتية للماء والصرف الصحي والخدمات الصحية، بسبب الصراع. وأكدت الأمم المتحدة أن توفر تلك الخدمات حيوي لمنع تفشي الكوليرا.

وشدد المتحدث على ضرورة امتثال كل أطراف الصراع لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والتي تحتم حماية المدنيين وبنيتهم الأساسية.