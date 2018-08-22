استقالة رئيس لجنة التحقيق في انتهاكات مرتكبة أثناء المظاهرات في الأرض الفلسطينية المحتلة

وكان رئيس المجلس قد أعلن في يوليه تموز تعيين أعضاء اللجنة التي رأسها الأميركي ديفيد كرين، وضمت في عضويتها المحاميتين سارة حسين من بنغلاديش وكاري بيتي مورونغي من كينيا.

وجاء تشكيل اللجنة بناء على قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورة استثنائية في الثامن عشر من مايو/أيار قرر فيه إيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق، بوجه عاجل، "في جميع ادعاءات انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة في سياق العمليات العسكرية ضد الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق التي بدأت في الثلاثين من مارس/آذار 2018."