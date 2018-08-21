الأمم المتحدة ترحب بفعالية لم شمل الأسر الكورية

وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن الأمل في أن تعقد مثل تلك الفعاليات بشكل دوري، يشمل عددا أكبر من الناس بمن فيهم الكوريون المتضررون في جميع أنحاء العالم، والسماح للمشاركين بلقاء أقاربهم بشكل خاص، واستمرار التواصل بعد الاجتماعات.

ورحب الأمين العام بالجهود المبذولة من الكوريتين لاستمرار التواصل واتخاذ خطوات لبناء الثقة.

وأعرب غوتيريش عن تطلعه لمناقشة كيفية تقديم مزيد من الدعم للأطراف في جهودها الدبلوماسية لإحلال السلام الدائم والأمن وإخلاء شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل ويمكن التحقق منه من الأسلحة النووية، خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.