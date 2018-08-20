الأمين العام يدين أعمال عنف أدت إلى مقتل العشرات في نيجيريا

ودعا أنطونيو غوتيريش إلى تقديم المسؤولين عن هذا العنف إلى العدالة بشكل عاجل. وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام ما زال يشعر بقلق بالغ بشأن استمرار العنف في منطقة بحيرة تشاد.

وأشاد غوتيريش بالمبادرات الوطنية والإقليمية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وجدد الأمين العام دعوته للمجتمع الدولي لزيادة دعم الجهود الإقليمية في الحرب ضد بوكو حرام في منطقة حوض بحيرة تشاد.