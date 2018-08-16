الأمم المتحدة تعرب عن القلق على سلامة 20 ألف مدني نزحوا بسبب القتال في دير الزور

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تستطيع فيه المنظمات الإنسانية الوصول إلى بعض مخيمات النازحين، لم تحصل مخيمات أخرى على المساعدات الإنسانية بعد.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن حوالي عشر منظمات غير حكومية دولية والهلال الأحمر السوري يقدمون المساعدة، بما في ذلك الغذاء والنظافة والصحة والنقود وخدمات الإنعاش المبكر والحماية، في المناطق المختلفة التي تستضيف أولئك النازحين.

مجددا "الدعوة إلى جميع الأطراف لضمان الوصول الآمن للعاملين في المجال الإنساني إلى المحتاجين وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان."