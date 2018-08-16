الأمين العام يدين هجوما انتحاريا ضد مركز تعليمي في كابول

وأعرب الأمين العام عن تعاطفه مع حكومة أفغانستان، وقدم تعازيه لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان غوتيريش قد قدم تعازيه، أمس، لأسر من تضرروا من هجمات طالبان الأخيرة في غزني، مشددا على الحاجة العاجلة لوقف إطلاق النار وبدء المحادثات بين أطراف الصراع للتفاوض على التوصل إلى السلام الدائم.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، هو انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي. وشدد على ضرورة أن تفعل الأطراف المتقاتلة كل ما يمكن لضمان عدم وقوع قتلى أو مصابين بين المدنيين بسبب القتال، والسماح بالوصول الإنساني إلى غزني وتيسيره.