رغم الأزمة المالية، الأونروا تعلن بدء العام الدراسي في موعده

وفي الجلسة الاستثنائية للجنة الاستشارية للأونروا في عمـّان، قال بيير كراينبول إن الطلاب والمدرسين سيعودون إلى المدارس البالغ عددها 711 في الموعد المحدد بدون تأخير، مشددا على أهمية حماية الحق الأساسي في التعليم للبنات والأولاد من لاجئي فلسطين، وأيضا للأهمية الكبرى التي يوليها مجتمع اللاجئين للتعلم وتنمية المهارات.

ولكن كراينبول أشار إلى أن الأونروا لم تتخط بعد الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها. وقال إن الوكالة تمكنت من حشد 238 مليون دولار من التمويل الإضافي منذ يناير/كانون الثاني، ولكنه أشار إلى أن الأموال المتاحة حاليا تكفي لمواصلة تقديم خدمات الأونروا حتى نهاية سبتمبر/أيلول.

وذكر أن الأونروا تحتاج إلى 217 مليون دولار إضافية لضمان إبقاء المدارس مفتوحة حتى نهاية العام.

وتعاني الأونروا من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد القرار الأميركي بتقليص المساهمة المقدمة للوكالة خلال العام الحالي إلى 65 مليون دولار، بعد أن كانت حوالي 365 مليونا عام 2017.

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