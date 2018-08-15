ترحيب بحكم ضد شركة أميركية لعدم وضع تحذير على منتج قد يؤدي للإصابة بالسرطان

ويعكس القرار تقييم صدر عام 2015 يفيد بأن مادة (غلايفوسات) وهي إحدى مكونات المنتج الرئيسي للشركة للتخلص من الحشائش، قد صنفت من قبل منظمة الصحة العالمية بأنها مادة مسرطنة محتملة.

ويعاني السيد جونسون من مرض السرطان المزمن، ويتوقع الأطباء ألا يمتد عمره بعد عام 2020.

وقالت هلال ألفر مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الغذاء إن للاستخدام غير الآمن والمفرط للمواد الكيميائية، آثارا سلبية على طائفة واسعة من حقوق الإنسان بما فيها الحق في الغذاء والماء والصحة والبيئة الآمنة.

وكانت ألفر قد قدمت تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان عام 2017، أشارت فيه إلى العدد الكبير من الأبحاث العلمية التي تؤكد وجود آثار سلبية للمبيدات الحشرية، بالإضافة إلى الضرر على الأنظمة البيئية.

ووفق قرار المحكمة فإن الوثائق الداخلية للشركة أظهرت أن مونسانتو كانت على علم لعقود بأن مادة الغلايفوسات يمكن أن تسبب السرطان.

*الخبيران هما: هلال ألفر مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الغذاء، ودانيوس بوراس المقرر الخاص للحق في الصحة الجسدية والعقلية.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.