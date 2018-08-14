ترحيب باعتماد قانون في باراغواي لحل مشكلة انعدام الجنسية

وكان البرلمان قد وافق، في التاسع من الشهر الحالي، على تشريع قدم في مايو/أيار 2017 يهدف إلى حماية حقوق عديمي الجنسية ومقدمي طلبات الإقرار بوضع انعدام الجنسية، ويحدد مسارا ميسرا لمنحهم الجنسية.

ويكلف القانون الجديد، المفوضية الوطنية للاجئين بمسؤولية تحديد وضع انعدام الجنسية، وضمان حصول أطفال مواطني باراغواي الذين يولدون في بلد أجنبي على الجنسية بدون اضطرارهم إلى الإقامة في باراغواي.

وتقود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة لإنهاء انعدام الجنسية على مستوى العالم.

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