الأمم المتحدة تقدم التعازي للأردن بعد مصرع عدد من أفراد الأمن

كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين الذين جرحوا في الهجومين.

جاء ذلك في تغريدة نشرها حساب مكتب الأمم المتحدة في الأردن على موقع تويتر، قال فيها إن المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بيديرسون قدم تعازيه نيابة عن الأمم المتحدة للحكومة الأردنية وأسر أفراد الأمن الذين لقوا حتفهم في الفحيص والسلط.

Message of condolences from the @UN Resident & Humanitarian Coordinator in #Jordan @AndersP_UN, to the Government of Jordan and the families of the Jordanian security personnel who lost their lives in #Fuheis and #Salt attacks pic.twitter.com/igSzw4dIeE — UN Jordan (@UnitedNationsJO) August 14, 2018

وقد أفادت الأنباء بمقتل عدد من أفراد الأمن الأردنيين أثناء عملية أمنية واسعة في مدينة السلط بوسط الأردن، في أعقاب هجوم على سيارة تابعة للشرطة يوم الجمعة قرب مهرجان موسيقي في بلدة الفحيص قرب العاصمة عمان.