 

الأمم المتحدة تقدم التعازي للأردن بعد مصرع عدد من أفراد الأمن

UN Photo/Loey Felipe
علم المملكة الأردنية الهاشمية، أمام المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
14 آب/أغسطس 2018
السلم والأمن

نيابة عن الأمم المتحدة، قدم أنديرس بيديرسون منسق الشؤون الإنسانية في الأردن التعازي الحارة لأسر وأحباء أفراد الأمن الأردنيين الذين لقوا حتفهم في هجمات وقعت في الفحيص والسلط في العاشر والحادي عشر من أغسطس آب.

كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين الذين جرحوا في الهجومين.

جاء ذلك في تغريدة نشرها حساب مكتب الأمم المتحدة في الأردن على موقع تويتر، قال فيها إن المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بيديرسون قدم تعازيه نيابة عن الأمم المتحدة للحكومة الأردنية وأسر أفراد الأمن الذين لقوا حتفهم في الفحيص والسلط.

وقد أفادت الأنباء بمقتل عدد من أفراد الأمن الأردنيين أثناء عملية أمنية واسعة في مدينة السلط بوسط الأردن، في أعقاب هجوم على سيارة تابعة للشرطة يوم الجمعة قرب مهرجان موسيقي في بلدة الفحيص قرب العاصمة عمان.