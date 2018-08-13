أعضاء مجلس الأمن يرحبون بالتزام رئيس الكونغو الديمقراطية بالدستور

ورحب الأعضاء باحترام الرئيس جوزيف كابيلا لالتزامه بالامتثال للدستور الكونغولي وبنود الاتفاق السياسي لعام 2016.

وشدد أعضاء المجلس، في بيان صحفي، على أهمية مواصلة الأطراف السياسية الكونغولية والمؤسسات المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، الالتزام بضمان نجاح بقية العملية الانتخابية التي ستؤدي إلى الانتقال السلمي للسلطة بما يتوافق مع الدستور الكونغولي واتفاق السلام.

وشجع الأعضاء كل الأطراف الكونغولية على توفير كل الظروف الضرورية لضمان بيئة مواتية للممارسة السلمية والجامعة للأنشطة السياسية، لضمان سير الانتخابات بشكل شفاف وجامع وذي مصداقية بما في ذلك المشاركة الكاملة والفعالة للنساء في كل المراحل.

وأكد الأعضاء دعمهم الكامل لسيادة الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بالعمل من خلال التنسيق المقرب مع الاتحاد الأفريقي والأطراف المعنية، لضمان التطبيق الكامل لاتفاق السلام ونجاح إكمال العملية الانتخابية.