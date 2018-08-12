الأمم المتحدة ترحب بإعلان رئيس بوروندي إنهاء ولايته في 2020

وفي إحاطة قدمها لمجلس الأمن اليوم الأربعاء، قال مايكل كافاندو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بوروندي إن صدور الدستور الجديد وإعلان رئيس بوروندي التخلي عن ولايته في 2020، مثلا عنصرين رئيسيين في الجهود المبذولة لحل الأزمة في البلاد.

مضيفا أن هذين الإجراءين سيتيحان "فرصة لإحراز تقدم في سبيل التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة في البلاد."

وأشار كافاندو أيضا إلى أن الحالة الأمنية لا تزال هادئة وأن اللاجئين البورونديين يواصلون العودة طواعية إلى بلدهم. وأضاف أن وفودا رفيعة المستوى ومنظمات دولية زارت البلاد للوقوف على " رغبة بوروندي في تحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي."

ودعا مايكل كافاندو السلطات البوروندية إلى "وضع اللمسات الأخيرة بشأن مناقشة مذكرة التفاهم مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بوروندي والتوقيع أخيرا على اتفاق يسمح لمكتبي في العاصمة بوجمبورا بالعمل في أفضل حال ممكن." داعيا الحكومة والجهات السياسية الفاعلة في البلاد إلى اغتنام هذه الفرصة لخلق بيئة جديدة من شأنها أن تعزز الوحدة الوطنية والسلام.