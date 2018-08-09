مجلس الأمن يدين الاعتداء على اليونيفيل قرب مجدل زون

وشدد الأعضاء على الحاجة لإجراء تحقيق ذي مصداقية لتحديد ملابسات الهجوم. وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل لليونيفيل، وأدانوا أي محاولة لمنع أفرادها من تنفيذ ولايتهم بالكامل، بموجب قرار مجلس الأمن 1701 الصادر عام 2006. وأشاروا إلى ضرورة أن تضمن كل الأطراف الاحترام الكامل لأمن أفراد اليونيفيل وحرية تنقلهم بدون إعاقات.

وأشاد أعضاء المجلس بدور اليونيفيل في الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق، وتعاونه مع الجيش اللبناني بهدف مد سيطرة حكومة لبنان على كل أراضيه.

وأشار الأعضاء إلى البنود ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701 و2373، بما في ذلك ما يتعلق بضرورة عدم وجود أسلحة أو سلطة خارج الدولة اللبنانية، أو قوات أجنبية في لبنان بدون موافقة حكومته، أو بيع ونقل المواد المتعلقة بالأسلحة إلى لبنان باستثناء ما تسمح به الحكومة.

وشجع الأعضاء، الأمين العام للأمم المتحدة على مواصلة تقديم تقارير عاجلة ومفصلة بشأن القيود المفروضة على حرية حركة اليونيفيل.

وأكد أعضاء مجلس الأمن الدولي على التزامهم باستقرار وأمن وسيادة لبنان واستقلاله السياسي، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.