اليونيسف تدعو إلى وقف القسوة الوحشية ضد الأطفال في اليمن

أصدر خيرت كابالاري المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف بيانا موجزا تحت عنوان "لا أعذار بعد اليوم!"، مدينا قصف حافلة مدرسية في صعدة في شمال اليمن مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من بينهم كثير من الأطفال وفق التقارير.
وأشار المسؤول الدولي إلى المعلومات التي أفادت بأن معظم هؤلاء الأطفال الضحايا كانوا دون سن الخامسة عشرة، وقال "هل حقاً يحتاج العالم إلى المزيد من الأطفال الأبرياء القتلى لوقف الحرب على الأطفال في اليمن؟".
أوقفوا القسوة الوحشية ضد الأطفال— UNICEF MENA (@UNICEFmena) August 9, 2018
لا أعذار بعد اليوم!
مرة أخرى، مقتل العديد من الأطفال وإصابة آخرين منهم عندما تعرّضت حافلة مدرسية للهجوم في #صعدة، شمال #اليمن، بحسب التقارير اليوم.#أطفال_تحت_القصف pic.twitter.com/szojglrJlk
ممثلة اليونيسف في اليمن ميريتشيل ريلانيو أعربت عن صدمتها إزاء الصور ومقاطع الفيديو الواردة من صعدة، وقالت إن الكلمات لا تسعفها. وتساءلت على موقع تويتر قائلة: كيف كان هذا هدفا عسكريا؟ لماذا قتل الأطفال؟ هل هناك آذان صاغية؟.
I am watching with horror the images and videos coming from Saada in #Yemen and I have no words.— Meritxell Relano (@RelanoMeritxell) August 9, 2018
How was this a military target?
Why are children being killed?
Is anyone listening out there?