 

اليونيسف تدعو إلى وقف القسوة الوحشية ضد الأطفال في اليمن

Photo: UNICEF/Dia Al-Adimi
طفل يمني نازح داخليا يجلس على حطام منزل أسرته في محافظة صعدة
9 آب/أغسطس 2018
السلم والأمن

أصدر خيرت كابالاري المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف بيانا موجزا تحت عنوان "لا أعذار بعد اليوم!"، مدينا قصف حافلة مدرسية في صعدة في شمال اليمن مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من بينهم كثير من الأطفال وفق التقارير.

 

وأشار المسؤول الدولي إلى المعلومات التي أفادت بأن معظم هؤلاء الأطفال الضحايا كانوا دون سن الخامسة عشرة، وقال "هل حقاً يحتاج العالم إلى المزيد من الأطفال الأبرياء القتلى لوقف الحرب على الأطفال في اليمن؟".

 

ممثلة اليونيسف في اليمن ميريتشيل ريلانيو أعربت عن صدمتها إزاء الصور ومقاطع الفيديو الواردة من صعدة، وقالت إن الكلمات لا تسعفها. وتساءلت على موقع تويتر قائلة: كيف كان هذا هدفا عسكريا؟ لماذا قتل الأطفال؟ هل هناك آذان صاغية؟.

 