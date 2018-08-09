اليونيسف تدعو إلى وقف القسوة الوحشية ضد الأطفال في اليمن

وأشار المسؤول الدولي إلى المعلومات التي أفادت بأن معظم هؤلاء الأطفال الضحايا كانوا دون سن الخامسة عشرة، وقال "هل حقاً يحتاج العالم إلى المزيد من الأطفال الأبرياء القتلى لوقف الحرب على الأطفال في اليمن؟".

أوقفوا القسوة الوحشية ضد الأطفال



لا أعذار بعد اليوم!



مرة أخرى، مقتل العديد من الأطفال وإصابة آخرين منهم عندما تعرّضت حافلة مدرسية للهجوم في #صعدة، شمال #اليمن، بحسب التقارير اليوم.#أطفال_تحت_القصف pic.twitter.com/szojglrJlk — UNICEF MENA (@UNICEFmena) August 9, 2018

ممثلة اليونيسف في اليمن ميريتشيل ريلانيو أعربت عن صدمتها إزاء الصور ومقاطع الفيديو الواردة من صعدة، وقالت إن الكلمات لا تسعفها. وتساءلت على موقع تويتر قائلة: كيف كان هذا هدفا عسكريا؟ لماذا قتل الأطفال؟ هل هناك آذان صاغية؟.