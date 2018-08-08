الأمين العام يبلغ الجمعية العامة بنيته تعيين ميشيل باشيليت مفوضة سامية لحقوق الإنسان

تولت السيدة باشيليت رئاسة تشيلي مرتين من عام 2006 إلى 2010، ومن 2014 إلى 2018. وفي عام 2010 أصبحت أول مديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تأسست في نفس العام.

وتولت باشيليت أيضا مناصب وزارية منها الدفاع والصحة في الحكومة التشيلية.