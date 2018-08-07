الأمم المتحدة تدعم مطالب العراقيات في تعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية

جاء ذلك في اجتماع يسرته الأمم المتحدة في العراق، وشاركت فيه 17 سيدة خاضت الانتخابات العامة في 12 مايو/أيار ضمن قوائم حزبية مختلفة، ومنهن عضوات سابقات في البرلمان ومجالس المحافظات.

وذكر بيان صحفي صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق (يوناميد) أن المشاركات اتفقن على أن بعض البرلمانيات في المجلس المقبل، يستحققن القيام بأدوار رئيسية في الحكومة الجديدة بما في ذلك مجلس الوزراء. وشجعت المشاركات الأمم المتحدة على الدعوة إلى تمثيل المرأة في تشكيل الحكومة باعتبارها أولوية.

وأكدت أليس وولبول نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، استعداد أسرة الأمم المتحدة لمواصلة تشجيع القادة السياسية ورؤساء الكتل على إشراك النساء في لجان التفاوض بشأن تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى إدراج مطالب النساء في برنامج الحكومة وتمثيلهن في مجلس الوزراء والقضاء ومؤسسات الدولة وغيرها من المناصب العامة العليا.

وقالت وولبول "يسعد الأمم المتحدة تقديم الدعم الفني والمشورة بشأن إنشاء تجمع نسائي برلماني. من شأن هذا التجمع، ضمان شكل من أشكال توحيد الجهود التي يمكن أن تساعد في إحراز تقدم في تبني القوانين التي تؤثر إيجابا على حقوق النساء والفتيات والأطفال."