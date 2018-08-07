مفوضية اللاجئين تساعد في عودة أكثر من ألفي لاجئ صومالي من اليمن

وبذلك تجاوز عدد اللاجئين الذين عادوا إلى الصومال ألفي شخص منذ بدء البرنامج عام 2017، غالبيتهم خلال هذا العام، وفق ما جاء في بيان صحفي للمفوضية.

وقد تم إطلاق برنامج المساعدة على العودة التلقائية عام 2017 استجابة لطلب اللاجئين بشأن الحصول على مساعدة المفوضية للعودة إلى ديارهم. إذ لم يؤثر النزاع الدائر في اليمن على اليمنيين فحسب، بل أيضا على اللاجئين الذين يعيشون بينهم. وتواجه المفوضية والشركاء تحديات كبيرة لتأمين بيئة معيشية آمنة وحماية مناسبة ومساعدات إنسانية والوصول إلى الخدمات الأساسية المنقذة للحياة.

ويستضيف اليمن حاليا أكثر من 270 ألف لاجئ، غالبيتهم العظمى من الصومال. ويستضيف مخيما خرز للاجئين في جنوب البلاد وبساتين الحضري في عدن حوالي 45% منهم، فيما يتوزع الباقون على مواقع مختلفة في شمال البلاد.

وحذرت المفوضية من تعرض اللاجئين للزواج المبكر وعمالة الأطفال والاحتجاز ومخاطر التنقل المستمر. وقد زادت هذه الظروف من الحاجة الملحة إلى قيام المفوضية بزيادة الدعم الإنساني وتخفيف المخاطر وإيجاد حلول دائمة لهؤلاء الأشخاص.

المزيد في بيان المفوضية.