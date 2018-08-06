 

الأمين العام يرحب بتوقيع اتفاق بين أطراف الصراع في جنوب السودان

UN Photo/Isaac Billy
أرشيف: رئيس جنوب السودان سلفا كير (وسط) وعلى يمينه رياك ماشار النائب الأول للرئيس، وجيمس واني إيجا النائب الثاني للرئيس عن يساره بعد أداء اليمين في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية الجديدة، 29 أبريل 2016.
6 آب/أغسطس 2018
السلم والأمن

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوقيع أطراف الصراع في جنوب السودان، اتفاق القضايا العالقة الخاصة بالحكم وتقاسم المسؤوليات. ووصف الاتفاق الموقع في الخرطوم يوم الأحد، بأنه خطوة مهمة على مسار إحياء اتفاق حل الصراع.

وأشاد غوتيريش بقيادة المنتدى رفيع المستوى التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وبجهود السودان، للتوسط من أجل التوصل إلى تسوية سياسية جامعة للصراع في جنوب السودان.

وأشار الأمين العام إلى الاتفاقات السابقة الموقعة بين الأطراف، وحثها على العمل بحسن نية وإبداء التزامها تجاه التطبيق الكامل للاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وأكد غوتيريش التزام الأمم المتحدة المستمر، من خلال التعاون عن كثب مع الإيغاد والاتحاد الأفريقي، بدعم التوصل إلى اتفاق سلام جامع وعادل ودائم من أجل شعب جنوب السودان.

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16 تموز/يوليه 2018
الثقافة والتعليم

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