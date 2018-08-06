الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لمساعدة إندونيسيا بعد الزلزال العنيف

وقدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش تعازيه لأسر الضحايا، وحكومة وشعب إندونيسيا، وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الأمم المتحدة استعدادها لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة إذا استدعت الضرورة.

وأفيد بأن الزلزال ضرب منتجع لومبوك في إندونيسيا بقوة سبع درجات على مقياس ريختر مساء الأحد. وقد تبعته نحو عشر هزات أرضية منها ما وقع يوم الاثنين بقوة تزيد على خمس درجات.

وقد وقع زلزال يوم الأحد بعد أسبوع واحد من زلزال آخر في نفس المنطقة كان قد أسفر عن مصرع أكثر من عشرة أشخاص وإصابة 150 بجراح.