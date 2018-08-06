الأمم المتحدة تحذر من نفاد الوقود في منشآت حيوية في غزة خلال يومين

وذكر المكتب أن مخزون الوقود في المنشآت الحيوية آخذ في النفاد، "بعد منع إسرائيل دخول الوقود إلى قطاع غزة ردا، كما أفيد، على إطلاق بالونات حارقة من قبل فلسطينيين."

وقال المكتب، في تغريدة على موقع تويتر، إن الوقود سينفد من مستشفيين على الأقل في غزة خلال يومين أول أقل. وذكر أن عدم توفر الوقود والكهرباء يؤثر على الخدمات الطبية لأكثر من 1.6 مليون شخص.

At least 2 hospitals will run out of fuel in less than 2 days.



Medical services for over 1.6 million #Palestinians may suffer from the lack of electricity/fuel at the 54 main #health facilities (3/7) pic.twitter.com/22kOWck1LF — OCHA oPt (Palestine) (@ochaopt) August 6, 2018

وأضاف أن حوالي 40 منشأة مياه وصرف صحي، من بين 132، لديها وقود يكفي يوما واحدا أو اثنين فقط.

وحذر المكتب من أن 1.2 مليون فلسطيني مهددون بخطر تدفق مياه الصرف حول 41 محطة ضخ.

ويقيم في غزة مليونا فلسطيني يعانون من انقطاع في الكهرباء يصل إلى 20 ساعة يوميا. وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي وغيرها، على شفا الانهيار في ظل عدم توفر الوقود للمولدات.

وتحتاج الأمم المتحدة بشكل عاجل إلى 4.5 مليون دولار لتأمين الحد الأدنى من العمل في عدد من المنشآت الحرجة حتى نهاية العام الحالي.