اليونسكو تدين مقتل صحفي سوري في القنيطرة

وشددت المديرة العامة أودري أزولاي على ضرورة امتثال كافة أطراف النزاع لالتزاماتها وفقاً لأحكام اتفاقيات جنيف التي تنص على التعامل مع الصحفيين باعتبارهم مدنيين، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حياتهم مهما كانت الظروف.

وكان مصطفى سلامة يعمل مراسلاً لقناة سما الفضائية، التي تتخذ من دمشق مقراً لها، وقد أصيب بجراح خطيرة جراء سقوط قذيفة أثناء تغطيته للنزاع في محافظة القنيطرة.