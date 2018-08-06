اليونسكو تدين مقتل صحفي سوري في القنيطرة

6 آب/أغسطس 2018
أدانت المديرة العامة لليونسكو مقتل الصحفي السوري مصطفى سلامة الذي لقي حتفه في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا في 16 تموز/يوليو، وحثت على توفير حماية أفضل للصحفيين وضمان سلامتهم في سوريا.
وشددت المديرة العامة أودري أزولاي على ضرورة امتثال كافة أطراف النزاع لالتزاماتها وفقاً لأحكام اتفاقيات جنيف التي تنص على التعامل مع الصحفيين باعتبارهم مدنيين، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حياتهم مهما كانت الظروف.
وكان مصطفى سلامة يعمل مراسلاً لقناة سما الفضائية، التي تتخذ من دمشق مقراً لها، وقد أصيب بجراح خطيرة جراء سقوط قذيفة أثناء تغطيته للنزاع في محافظة القنيطرة.