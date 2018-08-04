بدء حملة تحصين ضد مرض الكوليرا في اليمن

دُشنت اليوم حملة التحصين ضد مرض #الكوليرا في الحديدة (مديريتي الحالي والمراوعة) وإب (حزم العدين) لحماية السكان في هذه المناطق المتأثرة ضد هذا المرض القاتل. وتنفذ السلطات الصحية في #اليمن هذه الحملة بدعم من #البنك_الدولي وحلف اللقاح العالمي و #اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية. pic.twitter.com/Pg1wH7tk97 — WHO Yemen (@WHOYemen) August 4, 2018

وكانت الأمم المتحدة قد دعت الأطراف إلى إلقاء أسلحتها لمدة ثلاثة أيام ليتمكن عمال الإغاثة من تلقيح السكان ضد الكوليرا في ظل ظهور حالات إصابة جديدة بالمرض بشكل يومي في الحديدة ومخاوف من تفشي الوباء بشكل لا يمكن وقفه.

بيتر سلامة المسؤول بمنظمة الصحة العالمية تحدث في مؤتمر صحفي في جنيف عن حملة التحصين ضد الكوليرا في الحديدة، وقال:

"طلبت الأمم المتحدة من الأطراف الالتزام بالهدوء لمدة ثلاثة أيام لتنفيذ أول حملة للتحصين من مرض الكوليرا في شمال اليمن، في الرابع والخامس والسادس من أغسطس/آب. نعتزم، من خلال نحو 3000 عامل في المجال الطبي، تحصين أكثر من 500 ألف شخص تزيد أعمارهم عن العام، في مقاطعتين في الحديدة ومقاطعة في محافظة إب."

الأمم المتحدة تطلب التهدئة في #الحديدة في #اليمن لتحصين 500 ألف شخص من الإصابة بالكوليرا، في ظل مخاوف من تفشي وباء لا يمكن وقفه.https://t.co/bMBqc2iTy5 pic.twitter.com/lhBL8IFlSR — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) August 3, 2018

وحذرت الأمم المتحدة من أن كل الجهود المبذولة للتصدي لأسوأ وباء للكوليرا في العالم، معرضة للخطر في ظل استمرار قصف منشآت المياه والصرف الصحي.

#الأطفال والكبار على حدٍ سواء في الحديده يأخذون لقاح الكوليرا الفموي. شكراً لـ 2160 عامل وعاملة صحية في المواقع الثابتة والمتنقلة على تشجيعهم للجميع أن يأخذوا اللقاح#اللقاحات_تعمل pic.twitter.com/YOGOD70HBH — UNICEF Yemen (@UNICEF_Yemen) August 4, 2018

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم غيبريسوس أعرب، في تغريدة على موقع تويتر، عن الفخر بموظفي المنظمة في اليمن الذين يعملون مع الشركاء لتنفيذ حملة تلقيح فموي ضد الكوليرا، بدعم من البنك الدولي واليونيسف والتحالف الدولي للقاحات.

Proud of our @WHOYemen colleagues working hard with partners to protect children in #Yemen. An oral #cholera vaccination campaign started today with support from the @WorldBank, @gavi and @UNICEF. pic.twitter.com/pgaVEw4J4D — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 4, 2018

وكان اليمن قد شهد العام الماضي أسوأ وباء للكوليرا في العصر الحديث على مستوى العالم.