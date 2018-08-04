 

بدء حملة تحصين ضد مرض الكوليرا في اليمن

WHO Yemen
أرشيف: عام 2017 شهد اليمن أسوأ وباء للكوليرا في العصر الحديث على مستوى العالم.
4 آب/أغسطس 2018
الصحة

بدأت الأمم المتحدة، وشركاؤها، حملة تلقيح ضد مرض الكوليرا في مقاطعتين في محافظة الحديدة، ومقاطعة في إب، لتحصين نحو 500 ألف شخص من الإصابة بمرض الكوليرا الذي أودى بحياة الكثيرين في اليمن العام الماضي.

 وكانت الأمم المتحدة قد دعت الأطراف إلى إلقاء أسلحتها لمدة ثلاثة أيام ليتمكن عمال الإغاثة من تلقيح السكان ضد الكوليرا في ظل ظهور حالات إصابة جديدة بالمرض بشكل يومي في الحديدة ومخاوف من تفشي الوباء بشكل لا يمكن وقفه.

بيتر سلامة المسؤول بمنظمة الصحة العالمية تحدث في مؤتمر صحفي في جنيف عن حملة التحصين ضد الكوليرا في الحديدة، وقال:

"طلبت الأمم المتحدة من الأطراف الالتزام بالهدوء لمدة ثلاثة أيام لتنفيذ أول حملة للتحصين من مرض الكوليرا في شمال اليمن، في الرابع والخامس والسادس من أغسطس/آب. نعتزم، من خلال نحو 3000 عامل في المجال الطبي، تحصين أكثر من 500 ألف شخص تزيد أعمارهم عن العام، في مقاطعتين في الحديدة ومقاطعة في محافظة إب."

وحذرت الأمم المتحدة من أن كل الجهود المبذولة للتصدي لأسوأ وباء للكوليرا في العالم، معرضة للخطر في ظل استمرار قصف منشآت المياه والصرف الصحي.

 

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم غيبريسوس أعرب، في تغريدة على موقع تويتر، عن الفخر بموظفي المنظمة في اليمن الذين يعملون مع الشركاء لتنفيذ حملة تلقيح فموي ضد الكوليرا، بدعم من البنك الدولي واليونيسف والتحالف الدولي للقاحات.

 وكان اليمن قد شهد العام الماضي أسوأ وباء للكوليرا في العصر الحديث على مستوى العالم.