الأمم المتحدة تدين مقتل مدنيين في هجوم على مسجد شيعي في أفغانستان

وذكر بيان أصدرته البعثة أن مهاجمين انتحاريين قاما، خلال صلاة الجمعة، بتفجير سترتيهما المتفجرة داخل مسجد شيعي. ونظرا لوجود منازل مدنية بالقرب من المسجد، كان النساء والأطفال من بين عشرات الضحايا المدنيين.

وقال الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان ورئيس البعثة تاداميتشي ياماموتو: "إن هذا الهجوم الذي يستهدف المدنيين ليس له أي تبرير ممكن،" مشددا على ضرورة تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.

ويعد هجوم اليوم، الأحدث في سلسة هجمات ضد المساجد، لا سيما المواقع الدينية الشيعية. وأشار البيان إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات المتعمدة ضد المدنيين والممتلكات المدنية، بما في ذلك أماكن العبادة، كما يضع التزاما محددا على الأطراف لتمكين الأفراد الدينيين من القيام بعملهم.

وأضاف ياماموتو أن "هذه الهجمات الوحشية التي لا معنى لها ضد أناس أثناء تأدية صلاتهم هي فظائع. مثل هذه الهجمات الموجهة ضد المصلين وأماكن العبادة هي انتهاكات خطيرة للقانون الدولي قد تصل إلى حد جرائم الحرب."

وفيما أعربت بعثة الأمم المتحدة عن تعازيها لعائلات وأصدقاء ضحايا الهجوم، تمنت الشفاء العاجل للمصابين.

