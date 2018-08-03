البحر المتوسط أكثر الطرق البحرية فتكا بالنسبة للمهاجرين واللاجئين

وأعربت مفوضية شؤون اللاجئين عن القلق بشأن زيادة عدد الوفيات، على الرغم من أن العدد الإجمالي للوافدين إلى الساحل الأوروبي تراجع بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي.

وقد عبر حوالي 60 ألف شخص البحر المتوسط حتى الآن خلال العام الحالي، بما يقدر بخمسين في المئة من العدد المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، ويماثل الرقم الجديد مستويات عام 2014.

وتشير البيانات إلى أن واحدا من بين كل 31 شخصا حاول عبور البحر خلال يونيو ويوليو، قد لقي حتفه أو فقد أثره، بعد أن كان المعدل واحدا من بين كل 49 العام الماضي.

وحثت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الدول والسلطات على طول طرق العبور، على العمل من أجل تفكيك شبكات التهريب والتصدي لها.

وقالت المفوضية إن إنقاذ الأرواح يتطلب تطبيق التدابير الضرورية والملائمة لمحاسبة من يسعون إلى التكسب من استغلال الضعفاء.