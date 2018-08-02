مجددا.. الاشتباه في ظهور الإيبولا في شمال الكونغو الديمقراطية

وقد أخطرت وزارة الصحة الكونغولية منظمة الصحة العالمية بأن أربع عينات من أصل ست خضعت للاختبار في المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية كانت نتائجها إيجابية لفيروس الإيبولا، بينما يجري الآن مواصلة الاختبارات.

وفي هذا الصدد، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "الإيبولا تشكل خطرا مستمرا يواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية. وما يزيد من ثقتنا في قدرة هذا البلد على الاستجابة هو الشفافية التي أبداها مرة أخرى. وبالعمل عن كثب مع وزارة الصحة والشركاء سندحر هذه الفاشية كما دحرنا الفاشية السابقة."

هذا وقد سارعت الحكومة الكونغولية بتزويد الجمهور بأحدث المعلومات من خلال البيانات الصحفية الصادرة مؤخرا.

يشار إلى أن محافظة كيفو الشمالية تضم أكثر من مليون نازح. وللمحافظة حدود مشتركة مع رواندا وأوغندا تشهد قدرا كبيرا من الحركة العابرة للحدود الناتجة عن الأنشطة التجارية. وستواصل المنظمة العمل مع البلدان المجاورة لضمان إنذار السلطات الصحية وتأهبها للاستجابة.

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