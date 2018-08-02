الأمين العام يدعو إلى ممارسة ضبط النفس ونبذ العنف في زيمبابوي

2 آب/أغسطس 2018
أبدى الأمـين العام للأمم المتحدة القلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع حوادث عنف في هيراري، في زيمبابوي، بعد انتخابات الثلاثين من يوليو/تموز. ودعا القادة السياسيين والشعب إلى ممارسة ضبط النفس ورفض كل أشكال العنف، خلال فترة انتظار إعلان نتائج الانتخابات.
وأشار أنطونيو غوتيريش إلى الالتزامات التي أعلنتها الأطراف المعنية لضمان إجراء عملية انتخابية سلمية ومنظمة.
وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، دعا الأمين العام القادة السياسيين والمرشحين إلى السعي لحل أي خلافات عبر السبل السلمية والحوار، وبما يتوافق مع القانون.
وذكر البيان أن الانتخابات تعد خطوة مهمة في تطوير الديمقراطية في زيمبابوي. وأشار غوتيريش إلى الروح السلمية والديمقراطية التي أشاد بها المراقبون المحليون والدوليون خلال يوم الاقتراع.
وأشاد بالتزام شعب زيمبابوي بتعزيز الديمقراطية والتركيز على تنمية البلاد.